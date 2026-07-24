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Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России

Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление американского госсекретаря Рубио об окончательном провале «духа Анкориджа», подчеркнул, что договоренности, заключенные по итогам саммита на Аляске, провалились из-за несогласия Киева с предложениями США.

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