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В Анапе к памятной дате восстановят подвиг героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина

В Анапе к памятной дате восстановят подвиг героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина

Патриотическое мероприятие состоится сегодня, 29 апреля.Под Анапой, в селе Варваровка 29 апреля в 12:00 состоится масштабная патриотическая акция «Десант Славы», посвященная 80-летию высадки десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина.

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