В Анапе к памятной дате восстановят подвиг героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина

Патриотическое мероприятие состоится сегодня, 29 апреля.Под Анапой, в селе Варваровка 29 апреля в 12:00 состоится масштабная патриотическая акция «Десант Славы», посвященная 80-летию высадки десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина.