Военное обозрение

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Американский журналист: Об ударах по Киеву рассказывают десятки западных СМИ, а об ударах ВСУ по Белгороду они хранят молчание

Американский журналист: Об ударах по Киеву рассказывают десятки западных СМИ, а об ударах ВСУ по Белгороду они хранят молчание

Американский журналист Патрик Ланкастер, комментируя разгоняемую на Западе тему о нанесении ударов российскими войсками по инфраструктуре Украины, по территории украинских городов, отмечает важный нюанс.

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