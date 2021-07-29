СССР-Россия

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Капелька околоматематического юмора или Несчастный Фермер

Капелька околоматематического юмора или Несчастный Фермер

Мне всегда было любопытно, о чём думают авторы школьных задачников и откуда они берут сюжеты для своих задач.

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Сергей Алексеев
Давно нужно заменить современные учебники на старые советские.
Георгий Стиопич
А заодно и строй...
Ночной кошмар
Да сейчас почти все задачи в учебниках убогие. Особенно в младших классах. Такое впечатление, что их дебил составлял.

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