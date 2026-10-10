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Регион 29

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В Архангельской области готовят кадры для судостроения со школьной скамьи

В регионе успешно развиваются инженерно-судостроительные классы.Более 400 учеников школ №14 в Архангельске и №20 в Северодвинске углубленно изучают физику, математику и информатику, а также посещают профильные курсы и экскурсии на заводы.

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