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Татар-информ

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Предприятия СИБУРа в Татарстане в I полугодии увеличили производство на 6%

Предприятия СИБУРа в Татарстане в I полугодии увеличили производство на 6%

В январе-июне этого года предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили объем производства продукции на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 2,19 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.

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