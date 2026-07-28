Предприятия СИБУРа в Татарстане в I полугодии увеличили производство на 6%

В январе-июне этого года предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили объем производства продукции на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 2,19 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.
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