Мизулина пытается сорвать концерт звездного рэпера в Екатеринбурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, под свой приезд в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру РФ проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня.