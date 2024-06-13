Мизулина пытается сорвать концерт звездного рэпера в Екатеринбурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, под свой приезд в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру РФ проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня.
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