«Ведомости»: Китайская Chery из-за санкций отказалась от выпуска машин на площадке УАЗа

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.
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