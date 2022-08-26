«Ведомости»: Китайская Chery из-за санкций отказалась от выпуска машин на площадке УАЗа

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.