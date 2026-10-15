ВТБ сообщил о 10% росте числа клиентов из среднего и малого бизнеса в индустрии красоты в 2026 году. На выставке InterCHARM 2026 отметили, что лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Крым.
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