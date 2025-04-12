БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гибель американских солдат: Неизвестно как, но русским удалось притащить болото на полигон в Литве

Гибель американских солдат: Неизвестно как, но русским удалось притащить болото на полигон в Литве

Выяснена причина, почему без жертв не проходят ни одни учения НАТО Виталий Орлов На фото: после учений военнослужащих армии США на полигоне в Пабраде в Литве (Фото: AP/TASS) Первый приходящий на ум вопрос, возникающий в свете заявлений министерства потешных войск не менее потешного государства под названием Литва об отсутствии на картах болот в окрестностях полигона «Пабраде» тривиален: «Как можно не знать о том, что присутствует в реальности, как минимум, в тысячи раз дольше, нежели „независимый и суверенный Вильнюс“?» И продолжая о возрасте.

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