Девять месяцев спустя: Сергей Ременник проверил себя и TaurusСергей РеменникСергей Ременник вместе со штурманом Ярославом Фёдоровым принял участие в первом этапе Abu Dhabi Baja Challenge сезона 2026/2027, экипаж выступил на Taurus T3 Max в составе команды Big Red Racing.
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