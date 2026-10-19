Девять месяцев спустя: Сергей Ременник проверил себя и TaurusСергей РеменникСергей Ременник вместе со штурманом Ярославом Фёдоровым принял участие в первом этапе Abu Dhabi Baja Challenge сезона 2026/2027, экипаж выступил на Taurus T3 Max в составе команды Big Red Racing.