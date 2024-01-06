На компьютерной клавиатуре появится кнопка, вызывающая ИИ-помощника

На новых ноутбуках и клавиатурах для настольных компьютеров будет добавлена клавиша, запускающая ИИ-помощника Microsoft Copilot, сообщил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Microsoft Юсуф Мехди.
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