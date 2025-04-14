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Секретный доклад Пентагона: дух человека живет после смерти?

Секретный доклад Пентагона: дух человека живет после смерти?

Американские ученые раскрыли засекреченный доклад Пентагона о природе смерти. Подполковник Уэйн М. Макдоннел предположил, что дух человека продолжает существовать после смерти тела, перевоплощаясь, сохраняя при этом все навыки и опыт.

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