Секретный доклад Пентагона: дух человека живет после смерти?

Американские ученые раскрыли засекреченный доклад Пентагона о природе смерти. Подполковник Уэйн М. Макдоннел предположил, что дух человека продолжает существовать после смерти тела, перевоплощаясь, сохраняя при этом все навыки и опыт.
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