‼️🇷🇺🇺🇦 Впервые управляемый из Москвы FPV-дрон поразил объект ВСУ в Часов Яре ▪️Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".
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‼️🇷🇺🇺🇦 Впервые управляемый из Москвы FPV-дрон поразил объект ВСУ в Часов Яре ▪️Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".
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