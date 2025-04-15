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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇷🇺🇺🇦 Впервые управляемый из Москвы FPV-дрон поразил объект ВСУ в Часов Яре ▪️Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".

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