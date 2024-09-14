Астраханская филармония открывает новый концертный сезон

22 сентября в Астраханской филармонии состоится открытие 87-го концертного сезона. Как сообщает пресс-служба министерства культуры Астраханской области, в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» выступит московский скрипач Иван Почекин.
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