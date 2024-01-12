Китай и США продлили действие МОВ, нацеленного на предотвращение незаконного ввоза в США китайских памятников культуры

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- Правительства КНР и США продлили действие Меморандума о взаимопонимании /МОВ/, нацеленного на предотвращение незаконного ввоза в США памятников культуры Китая, сообщило в четверг Государственное управление по охране культурного наследия КНР.