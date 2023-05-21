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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 мая 2023 года

  Энергия дня двадцать первого мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 912 =В заботе друг о друге мы поднимаемся над эгоизмом, обретаем спокойствие и уверенность =Внесите гармонию и спокойствие в свой разум; и ваш внешний вид, и всё вокруг вас преобразится= Вред собственности не в самих вещах, но в том, что сознание связано ими и привязано к ним =Главное, ум, работающий не в гармонии с творчеством сердца, не может работать в мудрости = Глубинной трансформации можно достичь, лишь пройдя через полюс смерти = Глядишь ты вокруг, но.

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