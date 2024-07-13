На Арахлее почти сутки нет света и воды

На базах озера Арахлей почти сутки нет света и воды. Об этом редакции ZAB.RU сообщил очевидец. «Полные базы людей, все холодильники побежали, а трубки в аварийных и диспетчерских вообще не берут», – утверждает очевидец.
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