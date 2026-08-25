Почему изображения Древнего Египта такие примитивные

Изображения, оставленные древними египтянами, хорошо известны всем со школьных уроков истории. При этом многих удивляет тот факт, что народ, создавший пирамиды и величественные храмы, так примитивно рисовал.
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