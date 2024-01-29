Генпрокуратура требует более 3,8 млрд рублей с экс-совладельцев и акционеров оборонного завода

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о взыскании свыше 3,83 млрд руб. с восьми физлиц, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.