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Генпрокуратура требует более 3,8 млрд рублей с экс-совладельцев и акционеров оборонного завода

Генпрокуратура требует более 3,8 млрд рублей с экс-совладельцев и акционеров оборонного завода

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о взыскании свыше 3,83 млрд руб. с восьми физлиц, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.

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