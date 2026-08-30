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Девушка

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Как я перестала скупать лишние баночки и собрала честную систему ухода за лицом

Как я перестала скупать лишние баночки и собрала честную систему ухода за лицом

Каждое утро начинается одинаково: я открываю дверцу шкафчика в ванной и смотрю на стройный ряд флаконов.

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