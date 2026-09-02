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Царьград

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Жителей России заставили регистрировать кур. Вот что вышло - такого в Россельхознадзоре явно не ожидали

Жителей России заставили регистрировать кур. Вот что вышло - такого в Россельхознадзоре явно не ожидали

Жителей России заставили регистрировать кур - но совсем не так, как это представили в соцсетях. Вот что вышло после появления шутливых публикаций: такого в Россельхознадзоре явно не ожидали.

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