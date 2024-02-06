В Устьянском округе состоялась встреча «Разговор о важном со СВОими»

Она стала первой в своем роде, её цель — трудоустройство и консультация в сфере занятости участников СВОУчастники мероприятия проконсультировались со специалистами на тему поиска работы через портал «Работа России.
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