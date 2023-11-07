О золотовалютных резервах. Россия уже заработала в два раза больше, чем заморозил ЕС. Симметричные меры Москвы грозят Брюсселю проблемами

Наталья Волкова

Вы батенька как владелец большого количества денег и выход к зарубежным хранилищам имеете, коль так ответственно заявляете, что за рубежом самое надежное место. Нахапал денег в России, спрятал за рубежом, а теперь, когда оттуда их не вытащить пытаются внушить, что это наше. Не пойму никак, почему чья то головная боль- наша?