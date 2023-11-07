О золотовалютных резервах. Россия уже заработала в два раза больше, чем заморозил ЕС. Симметричные меры Москвы грозят Брюсселю проблемами
Вновь дает о себе напоминать любимая европейская затея - ткни палкой в русского медведя. Чем-то напоминает детскую забаву, когда мы звонили в дверь и потом резво убегали.
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Вы батенька как владелец большого количества денег и выход к зарубежным хранилищам имеете, коль так ответственно заявляете, что за рубежом самое надежное место. Нахапал денег в России, спрятал за рубежом, а теперь, когда оттуда их не вытащить пытаются внушить, что это наше. Не пойму никак, почему чья то головная боль- наша?
За рубежом почище нашего деньги сгорают. Регулярно. Из свежих - крах доткомов в 2000 г., финансовый кризис 2008 года. И сейчас пузыри раздуты до предела: весной уже начали сыпаться банки, ФРС деньгами залила начало краха. Но это только отсрочило надвигающуюся катастрофу, зато сделало её еще катастрофичнее.
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