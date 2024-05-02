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Закон, порядок, государство

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Специалисты КЭС военной базы ЮВО провели осмотр инфраструктурных объектов Гюмрийского гарнизона

Специалисты КЭС военной базы ЮВО провели осмотр инфраструктурных объектов Гюмрийского гарнизона

Персонал КЭС провел осмотр инфраструктурных объектов, служебных и жилых помещений, проверил работу систем очистки воды и водоснабжения, состояние электропроводки.

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