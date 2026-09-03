Продюсер Вольтов заявил, что в будущем наиболее популярны будут блоги узкой специализации

Продюсер, телерадиоведущий и мастер высшей школы «Останкино» Евгений Вольтов в интервью радио Sputnik поделился своим видением перспектив развития блогинга.
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