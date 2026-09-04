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Исследователи улучшили гибридные трансформеры с помощью новой архитектуры HwH

В статье на arXiv описана проблема: гибридные архитектуры, которые объединяют полное внимание и линейное внимание, становятся всё популярнее, однако распределение этих механизмов по слоям и головам часто выбирается эвристически.

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