Джордж Рассел: Пит-стоп под VSC? Я даже не рассматривал такой вариант

Джордж Рассел: Пит-стоп под VSC? Я даже не рассматривал такой вариантLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел признался, что не рассматривал возможность пит-стопа во время периода виртуального автомобиля безопасности в Гран При Италии.