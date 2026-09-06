Джордж Рассел: Пит-стоп под VSC? Я даже не рассматривал такой вариант

Джордж Рассел: Пит-стоп под VSC? Я даже не рассматривал такой вариантLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел признался, что не рассматривал возможность пит-стопа во время периода виртуального автомобиля безопасности в Гран При Италии.
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