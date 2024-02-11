ЕС пока не развалился, но его жителям от этого не легче, — британский эксперт

Несмотря на непрекращающиеся кризисы, Евросоюз в ближайшие годы вряд ли развалится — однако жителям входящих в него стран это сулит лишь новые проблемы, предупреждает в статье для The Daily Telegraph Дэвид Фрост, главный переговорщик по выходу Великобритании из ЕС.