Собянин: Возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Прохладная погода продлится несколько дней В ближайшие дни ожидается холодная погода Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в столице возобновили подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.
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