В России осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций

В ЛНР осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике (ЛНР).
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