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Расчёты «Акаций» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчёты «Акаций» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск «Восток» на самоходных установках 2С3 «Акация» уничтожили опорные пункты ВСУ в населённом пункте Зелёная Диброва и в лесополосах на его окраинах в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

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