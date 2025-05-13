ШОК! Много ключевых вопросов, но Трамп настаивает на одном

Он подчеркнул, что без одобрения Путина урегулирование украинского конфликта невозможно. По информации военного корреспондента Лисицына, ключевыми вопросами для обсуждения являются признание территориальных потерь Украины, определение статуса Запорожской АЭС и обеспечение доступа Украины к реке Днепр и Черному морю.