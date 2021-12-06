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Самокольщики. Немецкий авантюрист придумал свою вакцину и стал нелегально прививать антиваксеров - «Общество»

Самокольщики. Немецкий авантюрист придумал свою вакцину и стал нелегально прививать антиваксеров - «Общество»

В Германии одиозный предприниматель, сторонник ультраправой партии AfD разработал и произвел собственную вакцину от коронавируса - причем, судя по всему, вполне рабочую.

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