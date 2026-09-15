Киберэксперт Воронин: мошенники стали вовлекать родственников жертвы в схемы

Мошенники начали усложнять схемы, чтобы обходить антифрод-инструменты банков. Одним из способов становится вовлечение родственников потенциальной жертвы, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
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