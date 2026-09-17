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Аргументы и Факты

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Три человека погибли и десять ранены в ДНР в результате атак дронов ВСУ

Три человека погибли и десять ранены в ДНР в результате атак дронов ВСУ

В ДНР три мирных жителя погибли и десять получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, в результате ударов украинских БПЛА и детонации взрывоопасных предметов.

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