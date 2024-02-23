Новиков назвал Панарина явлением в мировом хоккее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии