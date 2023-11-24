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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор Australian Open: «Надаль планирует сыграть»

Крэйг Тайли сказал, что постоянно поддерживает контакт с испанцем, который из-за травмы бедра не играл с января.

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