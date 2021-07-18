Яма из "Танців з зірками" удивил нечеловеческой внешностью, видео: "Влад, вы что?"

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил видом с большими ушами и "выпученными" глазами Популярный хореограф участвует в различных съемках, а также находит время на отдых и ведение соцсетей, пишет Politeka.
Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил видом с большими ушами и "выпученными" глазами Популярный хореограф участвует в различных съемках, а также находит время на отдых и ведение соцсетей, пишет Politeka.
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