Ирада Әюпова: «Югары профессиональ дәрәҗәдә башкарыла икән – эстрада сәнгатькә әверелә»

Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпованың журналистлар (һәм ике блогер) белән очрашуы өчен чәй янында тыныч кына төрле темаларга сөйләшеп утыру форматы сайланган иде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым