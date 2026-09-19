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Ирада Әюпова: «Югары профессиональ дәрәҗәдә башкарыла икән – эстрада сәнгатькә әверелә»

Ирада Әюпова: «Югары профессиональ дәрәҗәдә башкарыла икән – эстрада сәнгатькә әверелә»

Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпованың журналистлар (һәм ике блогер) белән очрашуы өчен чәй янында тыныч кына төрле темаларга сөйләшеп утыру форматы сайланган иде.

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