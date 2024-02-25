Ига Швентек: «Горжусь тем, как мы с командой провели несколько недель после Мельбурна»

Она победила в Дохе и дошла до полуфинала в Дубае, где уступила Анне Калинской. «В общем. Главный вывод: я с удовольствием преодолевала трудности, но теперь я рада, что у меня есть время на восстановление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии