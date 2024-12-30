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Александр Кожевников: «Чем больше в «Авангарде» и нашем хоккее Кожевниковых, тем лучше. Хоккейные фамилии украшают КХЛ, передают историю игры»

– Вокруг фамилии Кожевникова на прошедшей неделе в «Авангарде» развернулись информационные бои. Следили? – Иногда захожу в Телеграм, там есть каналы и с моей фамилией, иногда забавные.

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