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Владимирские новости

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Опубликованы итоги электронного голосования в округе №83 «Владимирский»

Опубликованы итоги электронного голосования в округе №83 «Владимирский»

Игорь Игошин получил почти в четыре раза больше голосов, чем его ближайший соперник Сергей Корнишов.На сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) опубликованы итоги голосования по одномандатному избирательному округу №83 в Государственную думу.

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