Опубликованы итоги электронного голосования в округе №83 «Владимирский»

Игорь Игошин получил почти в четыре раза больше голосов, чем его ближайший соперник Сергей Корнишов.На сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) опубликованы итоги голосования по одномандатному избирательному округу №83 в Государственную думу.