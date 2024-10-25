24,10,24 Новогродовка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВС РФ в направлении позиции ВСУ на территории шахты "Новогродовская 1/3".
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24,10,24 Новогродовка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВС РФ в направлении позиции ВСУ на территории шахты "Новогродовская 1/3".
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