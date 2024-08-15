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Петербургский дневник

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На проспекте Ветеранов были задержаны пиарщики наркоторговцев

На проспекте Ветеранов были задержаны пиарщики наркоторговцев

На след сожителей вышли после появления странной афиши на улице Чекистов В Петербурге задержаны сожители, которые работали пиарщиками у наркоторговцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

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