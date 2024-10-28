Глава КСИР: Удар по Ирану повлечь за собой серьезные последствия для Израиля

Удары Израиля по территории Ирана будут иметь «невообразимо горькие последствия» для самого Израиля. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами, сообщает агентство Fars.
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