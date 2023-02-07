III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Бизнес-омбудсмен Коми помогает предпринимателю в разы снизить налоговые платежи за использование объекта недвижимого имущества

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Коми Владимиру Голдину обратился предприниматель, который выразил несогласие с актом обследования фактического использования объекта недвижимого имущества, составленного республиканским Комитетом земельных отношений.

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