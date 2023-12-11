Доктор военных наук Константин Сивков объяснил цель возвращения уехавших из России либералов. «Не надо думать, что на свете происходят какие-то чудеса, когда вдруг ни с того ни с сего все сбежавшие за границу в начале СВО российские либералы начинают возвращаться назад», говорит эксперт.
Сивков объяснил возвращение в Россию либералов
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Никакой передышки. Только ВПЕРЁД и ВПЕРЁД! Нам нужна передышка после завершения СВО, чтобы обустроить освобождённые территории. Всех либералов и майданутыз ждёт тайга, там работы много.
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23 час.
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