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Сивков объяснил возвращение в Россию либералов

Сивков объяснил возвращение в Россию либералов

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил цель возвращения уехавших из России либералов. «Не надо думать, что на свете происходят какие-то чудеса, когда вдруг ни с того ни с сего все сбежавшие за границу в начале СВО российские либералы начинают возвращаться назад», говорит эксперт.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Никакой передышки. Только ВПЕРЁД и ВПЕРЁД! Нам нужна передышка после завершения СВО, чтобы обустроить освобождённые территории. Всех либералов и майданутыз ждёт тайга, там работы много.
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