Сивков объяснил возвращение в Россию либералов

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил цель возвращения уехавших из России либералов. «Не надо думать, что на свете происходят какие-то чудеса, когда вдруг ни с того ни с сего все сбежавшие за границу в начале СВО российские либералы начинают возвращаться назад», говорит эксперт.