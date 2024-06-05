Румыния отказала обнаглевшей Украине в передаче «Пэтриот»

Румыния не может отказаться от какого-либо компонента противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует анализ министерства обороны, подготовившего отрицательное заключение для Высшего совета обороны о передаче Украине системы ПВО Patriot, сообщает румынский телеканал Antena 3.