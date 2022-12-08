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Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ и вышел на единоличное 2-е место в истории среди россиян, обойдя Гончара

Александр Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ. Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Филадельфии» (4:1) и дважды поразил пустые ворота.

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